Валютные потрясения - как поведут себя евро и доллар в конце рабочей недели

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 7 июня. На валютном рынке опять изменения. На этот раз большинство игроков перейдут в отступление, а лей покажет им свой "характер".

Евро проиграет за сутки 10 банов и расположится на отметке в 20,36 лея. Американский доллар подешевеет на 5 банов и разместится на уровне в 18,12 лея. Украинская гривна сохранит стабильность и будет стоить 0,67 лея. Настолько же крепким окажется и российский рубль, курс которого не изменится в цене. А вот румынский лей сдаст позиции и опустится до 4,31 в переводе на национальную валюту.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих факторов. Речь идет и о денежных переводах из-за рубежа, которые стремительно падают, и о корреляции импорта-экспорта, и о внешней помощи, на которую Молдова надеется, но она никак не поступает.

"Это зависит, разумеется, и от развития политической ситуации. Если не будет политической стабильности, то не будет инвестиций в стране, все больше людей будут уходить от молдавского лея, потому что риски высокие", - добавил он.

В целом, как считает Гырбу, нет оснований для обвала национальной валюты. Картина валютного рынка в ближайшей перспективе выглядит более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK