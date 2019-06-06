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Валютные потрясения - как поведут себя евро и доллар в конце рабочей недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей пойдет в наступление.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 7 июня. На валютном рынке опять изменения. На этот раз большинство игроков перейдут в отступление, а лей покажет им свой "характер".

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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Евро проиграет за сутки 10 банов и расположится на отметке в 20,36 лея. Американский доллар подешевеет на 5 банов и разместится на уровне в 18,12 лея. Украинская гривна сохранит стабильность и будет стоить 0,67 лея. Настолько же крепким окажется и российский рубль, курс которого не изменится в цене. А вот румынский лей сдаст позиции и опустится до 4,31 в переводе на национальную валюту.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих факторов. Речь идет и о денежных переводах из-за рубежа, которые стремительно падают, и о корреляции импорта-экспорта, и о внешней помощи, на которую Молдова надеется, но она никак не поступает.

"Это зависит, разумеется, и от развития политической ситуации. Если не будет политической стабильности, то не будет инвестиций в стране, все больше людей будут уходить от молдавского лея, потому что риски высокие", - добавил он.

В целом, как считает Гырбу, нет оснований для обвала национальной валюты. Картина валютного рынка в ближайшей перспективе выглядит более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

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Теги:
Молдова, курс валют на завтра, доллар, евро
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