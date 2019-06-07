Абрикосовая Молдова - сколько тонн фруктов соберут в этом году

Молдова идет на рекорд - после череды неурожайных лет, в нынешнем году ожидается поистине большой урожай абрикосов.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Весенние дожди и последовавший за ними летний зной сделали свое дело - в республике ожидается рекордный за последние годы урожай абриксов, которые в предыдущие сезоны страдали и от заморозков, и от града.

Согласно оценке специалистов Ассоциации производителей и экспортеров "Moldova Fruct", в нынешнем году урожай абрикоса будет примерно на 15-25% выше прошлогоднего и составит порядка 8-9 тысяч тонн.

Сельскохозяйственные площади, на которых произрастает этот фрукт, занимают незначительную долю - лишь 3 процента от общей площади фруктовых садов республики. Наиболее выращиваемыми садовыми культурами являются яблоки и сливы.

Фруктовые сады сосредоточены, в основном, в центральной части Молдовы - 43 процента. Однако абрикос выращивают больше на приусадебных участках и в мелких аграрных хозяйствах. Порядка 70 процентов урожая этого фрукта приходится именно на домовладения, а хозяева уже реализуют собранные фрукты на рынках страны.

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В крупных сельхозпредприятиях находится порядка 1,2 тысячи гектаров абрикосовых садов. Согласно статистике, наименьший урожай абрикоса был собран в 2014 году - чуть больше 7 тысяч тонн. Причиной неурожая стали неблагоприятные погодные условия.

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