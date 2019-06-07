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Молдавские леи

Свежий рейтинг: у кого в Молдове самая большая зарплата

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Официальные данные: представлена информация о самых высоких и самых низких зарплатах в республике.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Рейтинг заработной платы: сколько зарабатывают учителя и врачи, и какая зарплата у офисных клерков. Национальное бюро статистики республики опубликовало данные за первый квартал 2019 год.

Стройка.
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Зарплата, которой можно позавидовать

Самые высокие заработки по-прежнему отмечены у представителей инфокоммуникационного сектора — порядка 850 долларов по текущему курсу Нацбанка страны. На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — 690 долларов. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха — в среднем зарплата здесь составляет примерно 600 долларов.

Самые низкие заработки

Меньше всего получают работники сферы сельского и хозяйства, а также рыбоводства – порядка 230 долларов.

Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, составляет порядка 345 долларов, а в секторе здравоохранения — около 360 долларов. В строительной сфере в среднем получают 360 долларов.

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Средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам первого квартала текущего года составила 6923 лея, что на 17,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, а в реальном выражении, то есть с корректировкой на индекс потребительских цен, - на 14,3%. Служащие бюджетного сектора получали в среднем по 6842 лея, а реального – 6954,3 лея.

Самая низкая "минималка" в регионе

Минимальная зарплата в Молдове самая низкая среди стран Восточной Европы. Размер "минималки" в мае 2019 года увеличился на 165 леев и составил 2775 леев в месяц (около 150 долларов по обменному курсу Национального банка).

По данным европейской статистической службы Eurostat, в Румынии минимальная зарплата составляет 446 евро, в Польше - 523 евро, в Словакии и Чехии около 520 евро, в Хорватии - 505 евро, в Венгрии - 464 евро.

В целом 22 из 28 стран-членов Европейского союза имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики.

Минимальная заработная плата на Украине установлена в размере 4173 гривен или около 142 евро.

Зарплата в Молдове
© Sputnik / Вадим Русу
Зарплата в Молдове

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