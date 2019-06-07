Евро и доллар готовят сюрприз: курс валют после выходных

Национальный банк страны установил обменный курс после выходных: на валютном рынке без шоков - основные игроки выйдут в понедельник сонными.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 10 июня. После выходных основные игроки выйдут расслабленными. После стремительного взлета, а затем такого же по настроению падению евро, сделает робкие попытки отыграть позиции. "Европеец" отыграет у молдавского "льва" четыре бана и установится на отметке в 20,4069 лея.

Доллар продолжит пятиться. В понедельник "американец" уступит один бан и установится на уровне 18,1168 лея.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе также окажется российский рубль, который подорожает до 0,2785 лея, украинская гривна – до 0,6824 лея, а румынский лей – 4,322 в переводе на нацвалюту.

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Начиная с пятницы и в выходные, евро продается по 20,3668 лея, доллар – по 18,1295 лея, российский рубль – по 0,2781 лея, украинская гривна – за 0,6741 лея, а румынский лей – по 4,313 в переводе на нацвалюту.

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