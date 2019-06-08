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Троллейбус

На дорогах Тирасполя вскоре могут появиться белорусские троллейбусы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Поставки производителя электротранспорта из Беларуси обсуждались на встрече главы Тирасполя и зампреда горисполкома Минска.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Минск и Тирасполь сформировали план взаимодействия на ближайшие два года. Его подписали во время встречи в Минске глава Тирасполя Олег Довгопол и заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

"Стороны обсудили возможность поставки троллейбусов ведущего производителя электротранспорта "Белкоммунмаш", а также обменялись опытом работы городского хозяйства Тирасполя и Минска", - сообщили в пресс-службе тираспольской администрации.

© Sputnik / Ян Тихонов
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Приоритетными направлениями сотрудничества обозначены экономика, образование, культура и спорт. Так, в сфере экономики запланирован обмен информацией о выставках, ярмарках, конференциях, а также обмен делегациями представителей деловых кругов и ассоциаций бизнеса с целью налаживания прямых контактов и проведения совместных мероприятий, в том числе специализированных ярмарок и выставок.

В сфере образования стороны намерены помогать подведомственным учреждениям не только устанавливать прямые контакты, но и принимать участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, проводимых на площадках высших, средних и средних специальных учебных заведений, обмениваться перспективным опытом и научными разработками в системе дополнительного образования взрослых.

Сотрудничество в области культуры и спорта будет развиваться за счет обмена творческими коллективами и спортивными делегациями.

Минск и Тирасполь связывают добрососедские отношения еще с мая 2002 года, когда руководством городов был подписан договор о торгово-экономическом сотрудничестве. Нынешнее соглашение между Минском и Тирасполем, по мнению сторон, выведет сотрудничество на совершенно новый уровень и станет реальной "дорожной картой" по укреплению отношений между городами.

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Теги:
перспективы сотрудничества, сотрудничество, Минск, Тирасполь, Олег Довгопол, троллейбусы, Приднестровье


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