Обувщикам и швейникам в Приднестровье снизили налоги

Почему было принято решение о таких послаблениях и в чем именно они выражаются.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. Для предприятий обувной и швейной промышленности Приднестровья будет сокращена налоговая нагрузка путем снижения коэффициента при работе с давальческим сырьем с 1,7 до 1,05. Такие законодательные поправки подписал указом лидер региона Вадим Красносельский.

"Доходы облагаются ставками с учетом коэффициента 1,05 при условии увеличения среднегодового размера средней заработной платы основных производственных рабочих не менее чем на 7 процентов ежегодно", - отмечается в законодательных поправках.

Снижение налоговой нагрузки для предприятий действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

При принятии изменений в закон о понижении коэффициента говорилось о том, что эта мера поможет сохранить квалифицированные трудовые ресурсы швейной и обувной отраслей, а также привлечь новых работников. По данным статистике, региону не хватает более 400 швей.

При этом отмечалась, что ни бюджет, ни Единый государственный фонд социального обеспечения не пострадают, поскольку за счет роста зарплат увеличатся отчисления по подоходному и социальным налогам.

Как писал Sputnik ранее, швейной промышленности местные органы власти стали оказывать поддержку еще в 2016 году. Тогда коэффициент при расчете налога на доходы для швейных предприятий составлял 2 единицы. С тех пор ставка каждый год сокращается.