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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Евро преподносит сюрприз: курс валют на вторник

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке затишье.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 11 июня. На валютном рынке без срывов. Выделится лишь евро. За сутки этот "иностранец" подорожает на восемь банов и расположится на отметке в 20,4069 лея.

Олег Рейдман
© Sputnik / Rodion Proca
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Доллар практически не изменится в цене, хоть и будет в пессимистичном настроении. "Американец" во вторник будет торговаться по 18,1168 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе также окажутся российский рубль, который подорожает до 0,2798 лея, украинская гривна – до 0,6884 лея, а румынский лей – 4,3408 в переводе на нацвалюту.

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