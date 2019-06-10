Евро преподносит сюрприз: курс валют на вторник

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 11 июня. На валютном рынке без срывов. Выделится лишь евро. За сутки этот "иностранец" подорожает на восемь банов и расположится на отметке в 20,4069 лея.
Доллар практически не изменится в цене, хоть и будет в пессимистичном настроении. "Американец" во вторник будет торговаться по 18,1168 лея.
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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе также окажутся российский рубль, который подорожает до 0,2798 лея, украинская гривна – до 0,6884 лея, а румынский лей – 4,3408 в переводе на нацвалюту.
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