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SPIEF-2019: Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg

ПМЭФ: какие перспективы открыл форум для Приднестровья

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Один из 650 подписанных на экономическом форуме соглашений касается приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье подвели итоги участия приднестровской делегации в Петербургском международном экономическом форуме. Главный успех – подписание договора об открытии "Российского торгового проекта", заключенного между Агентством по инвестициям Приднестровья и Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений РФ.

"Российский торговый проект" будет работать в Москве. Его цель – содействовать продвижению приднестровских производителей на российском рынке", - отметили в Законодательном собрании Приднестровья.

© Ruptly
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пленарная сессия ПМЭФ-2019

По словам главы парламента Александра Коршунова, Международный экономический форум – это фестиваль опыта, идей, прорывных проектов. На его площадке взаимодействуют представители и бизнес-сообщества, и научного сообщества, и органов госуправления.

"Расцениваю эту площадку для парламентариев как интенсив-обучение знаниям, накопленным бизнес-сообществом и госуправлением более ста стран. Это серьезный и фееричный проект идей и знаний", – подчеркнул Коршунов.

По данным организатора мероприятия, Росконгресса, участие в форуме приняло более 19 тысяч человек из 145 стран. Ежегодно количество участников растет. В этом году ПМЭФ побил рекорд по объему подписанных соглашений. Всего их 650 на сумму 3 триллиона 100 миллиардов российских рублей.

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Теги:
экономический форум, соглашение, форум, ПМЭФ, Приднестровье


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