Валютный рынок: что вытворяют доллар и евро

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 12 июня. На валютном рынке сонно – практически все основные игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Так, евро за сутки подешевеет на два бана и установится на уровне 20,4672 лея. Доллар же уступит три бана и будет торговаться по 18,0893 лея.

К слову, оба "иностранца" в июне начали сдавать позиции по отношению к национальной валюте.

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Что касается остальных игроков, то в небольшом минусе также окажутся украинская гривна, которая опустится до 0,6857 лея, и румынский лей – до 4,33313 в переводе на нацвалюту. Отличится только российский рубль, который станет несколько тверже и разместится на уровне 0,2803 лея.

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