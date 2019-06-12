Курс валют: евро и доллар готовят сюрприз

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке ожидаются перемены.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 13 июня. На валютном рынке - ветер перемен. Практически все игроки будут напирать на молдавского "льва".

Евро за сутки окрепнет на шесть банов и будет торговаться по 20,5202 лея. Доллар окажется немного скромнее и станет тверже на четыре бана, закрепившись на отметке в 18,1298 лея.

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Что касается остальных игроков, то в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который поднимется 4,3458 в переводе на нацвалюту. А вот российский рубль несколько сдаст позиции и опустится до 0,2801 лея, украинская гривна - до 0,6849 лея.

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