Курс валют: евро и доллар готовят сюрприз

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 13 июня. На валютном рынке - ветер перемен. Практически все игроки будут напирать на молдавского "льва".
Евро за сутки окрепнет на шесть банов и будет торговаться по 20,5202 лея. Доллар окажется немного скромнее и станет тверже на четыре бана, закрепившись на отметке в 18,1298 лея.
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Что касается остальных игроков, то в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который поднимется 4,3458 в переводе на нацвалюту. А вот российский рубль несколько сдаст позиции и опустится до 0,2801 лея, украинская гривна - до 0,6849 лея.
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