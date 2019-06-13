Шокирующий рост: в Молдове цены на некоторые товары взвинтили на 80%

Впрочем, наряду с подорожанием регистрируется и спад на некоторые товары и услуги.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Цены в Молдове меняются с завидной постоянностью. Только за месяц некоторые продукты подорожали, на 30%, 40%, 50% и даже 80%. Национальное бюро статистики представило данные об изменении потребительских цен за последнее время.

Согласно статистике, в мае годовой уровень инфляции составил 4,6%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 1,4%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

За месяц больше всего подорожали картофель – на 82,4%, свекла – на 47,1% и морковь – на 44,2%. Также взлетели в цене виноград – на 30,4%, сладкий перец – на 23,3%, лук – на 20%, цитрусовые – на 15,8% и садовые фрукты – на 15,7%. Стали дороже обходиться и мед, крупы, свежая и замороженная рыба, мясо и полуфабрикаты, телятина, прохладительные напитки, чеснок, баклажаны, майонез, горчица и так далее.

Что касается непродовольственных товаров, то немного дороже стали обходиться топливо, кондиционеры, электроплиты, бытовая химия, автомобили, холодильники и морозильники, стиральные машины, одежда для детей и взрослых, обувь, стройматериалы и лекарства.

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Также выросли в цене оплата за железнодорожные пассажирские перевозки, услуги такси, туристические услуги, авиаперелеты, стоматологические услуги и аренда жилья.

Дешевле стали обходиться огурцы, кабачки, капуста, клубника, помидоры, виноград, яйца, грибы, молоко, творог и сахар.

Упали в цене детские костюмы, куртки мужские и женские, головные уборы, зимние мужские ботинки. Подешевели также железнодорожные и авиапассажироперевозки, а также туристические услуги.

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