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Знак евро на электронном табло курса валют.

Валютный рынок в конце недели: лей решил расслабиться

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующие три дня: на валютном вырисовывается ясная тенденция.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 14 июня, и на выходные дни. На валютном рынке - тотальное наступление на молдавского "льва".

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
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Евро, хоть и минимально, но "прибавит в весе" торговаться по 20,5215 лея. Доллар окажется напористее и станет тверже на шесть банов, закрепившись на отметке в 18.1831 лея.

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Что касается остальных игроков, то в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который поднимется 4.3467 в переводе на нацвалюту, российский рубль достигнет отметки в 0.2815 лея, украинская гривна укрепится до 0.6871 лея. 

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