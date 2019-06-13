Валютный рынок в конце недели: лей решил расслабиться

Национальный банк страны установил обменный курс на следующие три дня: на валютном вырисовывается ясная тенденция.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 14 июня, и на выходные дни. На валютном рынке - тотальное наступление на молдавского "льва".

Евро, хоть и минимально, но "прибавит в весе" торговаться по 20,5215 лея. Доллар окажется напористее и станет тверже на шесть банов, закрепившись на отметке в 18.1831 лея.

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Что касается остальных игроков, то в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который поднимется 4.3467 в переводе на нацвалюту, российский рубль достигнет отметки в 0.2815 лея, украинская гривна укрепится до 0.6871 лея.

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