Курс валют в Молдове: как поведут себя евро и доллар на выходных

Национальный банк страны установил обменный курс на выходные дни: на валютном рынке страны - без потрясений.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на выходные дни вплоть до понедельника. Единая европейская валюта продолжит дорожать - за один евро в Молдове придется заплатить 20,52 лея. В решительное наступление, пусть и незначительное, пойдет доллар - "зеленый американец" будет продаваться по 18,18 лея.

Румынский лей будет продаваться по 4,34 в переводе на национальное платежное средство, российский рубль немного окрепнет и будет стоить 0,28 лея. На несколько банов окрепнет и украинская гривна - ее будут продавать по 0,68 лея.

О влиянии институционального кризиса в Молдове на социально-экономическую ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области экономики Виорел Гырбу.

По словам Гырбу, на данный момент политический фактор влияет на экономику, но несущественно.

"Мы сейчас видим определенную нервозность на рынке валюты и финансовом рынке Молдовы, где процент с финансовых ресурсов, которые предоставляются в виде кредитов, выросли в эти дни достаточно серьезно. Финансовые и валютные рынки реагируют очень быстро на любые изменения", - отметил эксперт.

Гырбу добавил, что все зависит от того, как долго продлится период неопределенности. Если он затянется на среднесрочный период, то, естественно, ситуация не пройдет незамеченной для экономики.

"В первую очередь надо брать во внимание исполнение государственного бюджета. Расходная часть в этом году исполняется очень быстро. Если посмотреть на то, как тратятся государственные деньги, то мы увидим, что доходная часть выросла на 8-10 процентов, а расходная боле, чем на 20%", - добавил он.

Тем не менее, собеседник не видит повода для паники.

"Мне кажется, что в Республике Молдова мы видим свет в конце туннеля, поэтому на нынешнем этапе паниковать не нужно", - заключил он.

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