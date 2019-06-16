Кику: доходы госбюджета Молдовы больше, чем в 2018 году

Смена руководства Минфина Молдовы – что происходит с госбюджетом и выплатами зарплат и пенсий.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Доходы государственного бюджета в 2019 году превышают прошлогодние показатели. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал экс-министр финансов Ион Кику, сложивший полномочия после того, как Демпартия 14 июня приняла решение покинуть власть через отставку правительства Павла Филипа.

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"Передал эстафету моей преемнице во главе системы публичных финансов Наталье Гаврилицэ, проинформировав ее о "наследстве", которое оставляю. Хочу рассказать об основных показателях, которые характеризуют систему к 14 июня 2019 года", - написал Кику.

Всего на банковских счетах Минфина 3,27 миллиарда леев.

По словам Кику, в госбюджете больше средств на 1,137 миллиарда леев (107,7%). В бюджет государственного социального страхования (BASS) поступило на 354,6 миллиона леев больше (106,5%), в фонд обязательного медицинского страхования – на 350 миллионов леев больше (120%), а в местные бюджеты – на 21 миллион леев больше (101,3%).

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Также бывший глава Минфина подчеркнул, что "все платежные поручения, представленные в казначейство до 31 мая, полностью профинансированы – то есть нет никаких задолженностей". За май уже выплачены 1,34 миллиарда леев в виде зарплат и 475 миллионов леев – переведены в бюджет госсоцстраха.

"Обновленный прогноз доходов в национальный публичный бюджет на 2019 год показывает рост по сравнению с запланированной цифрой на 500 миллионов леев. По большей части прогноз не учитывает четвертый триместр, когда налоговые условия будут идентичными, то есть превышение доходов будет еще более явным", - добавил Кику.

Также бывший глава Минфина добавил, что госдолг как часть ВВП, на 31 мая 2019 меньше, чем к той же дате в 2017 и 2018 годах, и в 2,5-3 раза ниже, чем в соседних странах.

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