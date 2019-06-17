Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены власти

Национальный банк страны установил обменный курс на вторник: на валютном рынке страны - без потрясений.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 18 июня. Единая европейская валюта продолжит отступать перед молдавским платежным средством - сразу на 6 банов, таким образом за один евро в Молдове нужно будет заплатить 20,47 лея.

В робкое наступление, пусть и незначительное, пойдет доллар - "зеленый американец" будет продаваться по 18,19 лея - на один бан дороже, чем в понедельник.

Румынский лей продолжит пасовать и будет равняться 4,31 своим молдавским "тезкам", российский рубль сохранит свои позиции и будет стоить 0,28 лея. Останется неизменным курс и украинской гривны - ее будут продавать по 0,68 лея.

"Евро — это своеобразный конкурент доллара на мировом уровне как одна из резервных валют, и сейчас мы наблюдаем обострение борьбы между двумя наиболее сильными на сегодняшний день платежными средствами", - отметил российский эксперт, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

По словам Ковалева, весомость евро по его роли в мировой экономике несопоставима с долларом на данный момент, но подобные шаги, предпринимаемые странами, говорят о попытках избавиться от сверхзависимости от одной мировой денежной единицы, контролируемой из США.

"Если мы с любой стороной переходим на расчеты в нацвалютах, то соответственно, это лишает США возможности, используя динамику курса доллара, извлекать свою прибыль в ущерб своим партнерам", - резюмировал Ковалев.

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