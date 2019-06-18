Додон намерен обсудить с Медведевым отмену пошлин на молдавские товары

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов, рассказал о предстоящей встрече с российским премьером.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен обсудить с российским премьером Дмитрием Медведевым вопрос о продлении отмены пошлин для молдавских товаров.

© Sputnik / Тимур Селиванов Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow

Об этом глава республики заявил во время выступления на одном из частных телеканалов. Додон отметил, что предварительная договоренность уже есть. А встреча с Медведевым, скорее всего, пройдет в Минске уже на этой неделе.

"Я предварительно говорил об этом с Дмитрием Козаком, обсудим и с Медведевым - мы попросим, чтобы нам продлили беспошлинную торговлю с Россией, которая заканчивается 1 июля", - сказал Додон.

Также президент отметил, что обсудит с российсими партнерами и газовый вопрос.

"Мы с главой "Газпрома" договорились о том, что нужно начинать переговоры о новом договоре по поставкам газа и по транзиту. Все эти вопросы надо решать", – напомнил президент.

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Ранее Додон сообщил о начале переговоров с ПАО "Газпром" по условиям новых контрактов на поставку газа в Молдову и на его транзит с 1 января 2020 года.

Действующий контракт на поставку газа Молдове истекает в конце этого года. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Игорь Додон просил главу "Газпрома" предоставить Молдове 25% скидки на газ. Свою просьбу президент республики обосновал тем, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Ранее президент подчеркивал, что Кишинев не станет больше покрывать газовый долг Тирасполя, а само Приднестровье не будет бесплатно получать газ.

В 2018 году "Газпром"поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

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