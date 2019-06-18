В обменных кассах Кишинева не хватает леев - что послужило причиной

Доллары и евро в обменных пунктах есть в наличии, а вот обменять валюту на леи стало проблемой в некоторых кассах Кишинева - корреспондент Sputnik Молдова разбирался, почему это произошло.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В центре молдавской столицы возникли проблемы с обменом иностранных валют на молдавские леи - передает с места событий корреспондент Sputnik Молдова.

В ряде обменных касс, расположенных по проспекту Штефана чел Маре, отказываются принимать доллары, евро и другие иностранные валюты, заявляя, что в наличности не осталось леев.

Проблемы с обменом начались еще с понедельника, это подтверждают и сотрудники обменных пунктов. Корреспондент Sputnik прошел по главному проспекту города от пересечения с улицей Пушкина до перекрестка на Василе Александри.

В четырех пунктах ему отказались обменять доллары на леи, и лишь в пятом нашлась наличность. Однако сотрудница кассы уточнила, что "леев мало", и обменять она готова лишь незначительную сумму.

Sputnik Молдова отправил запрос в Национальный банк Молдовы с просьбой ответить, почему в обменных кассах нет леевой наличности. Подробности мы доведем до вашего сведения как только ответ будет получен.

Экономический эксперт Виорел Гырбу уточнил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что "политическая неопределенность повлияла на экономику, но несущественно".

"Мы сейчас видим определенную нервозность на рынке валюты и финансовом рынке Молдовы, где проценты с финансовых ресурсов, которые предоставляются в виде кредитов, выросли в эти дни достаточно серьезно. Финансовые и валютные рынки реагируют очень быстро на любые изменения", - отметил аналитик в эфире программы "Экспертиза".

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По мнению Гырбу, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих факторов. Речь идет и о денежных переводах из-за рубежа, которые стремительно падают, и о корреляции импорта-экспорта, и о внешней помощи, на которую Молдова надеется, но она никак не поступает.

© Sputnik / Yana Zaharova Валюта разных стран

В целом, как считает Гырбу, нет оснований для обвала национальной валюты. Картина валютного рынка в ближайшей перспективе выглядит более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

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