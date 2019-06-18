Почти полный штиль на валютном рынке: обменный курс на среду

Больше всех отличится европеец, который уступит молдавскому платежному средству сразу два бана.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 19 июня. На валютном рынке наблюдается полное затишье.

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Больше всех отличится европеец, который уступит молдавскому платежному средству сразу 2 бана. Приобрести евро 19 июня можно будет по 20,3910 лея.

Американская валюта лишь отыграет у молдавского лея лишь несколько цифр за запятой десятичной дроби, практически не увеличив вес. Доллар в среду можно купить за 18,1998 лея.

Меньше, чем один бан, "оттянут" у молдавской валюты украинская гривна и российский рубль. Их можно приобрести за 0,6898 лея и 0,2832 лея соответственно.

В незначительном проигрыше окажется румынский лей, который будет торговаться по 4,3158 в переводе на наше платежное средство.

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