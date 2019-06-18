Брынзан рассказал, когда по газопроводу Унгены-Кишинев пустят газ

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. К концу 2019 года газопровод Унгены-Кишинев построят не полностью. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил новый министр экономики Вадим Брынзан.

"Срок строительства был - окончание 2019 года. На данный момент могу сказать, что скорее всего у нас будет 90% до конца года. Первый газ поступит в феврале-марте следующего года. Проект движется", - сказал Брынзан.

Работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев стартовали 2 мая. Именно тогда румынская компания Transgaz объявила о подписании всех необходимых контрактов.

Ранее молдавские власти заявляли, что начало работ по продлению газовой магистрали Яссы-Унгены до Кишинева проходит в ускоренном режиме.

Газопровод планировали построить уже в 2019 году, однако эксперты в области энергетики не уверены в целесообразности этой газовой ветки.

Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года. Его строительство обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.

Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимавший на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.

Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ в самом начале своего мандата заявил, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.

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