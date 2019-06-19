Не надо паники: министр экономики рассказал о контракте с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Поводов для беспокойства в связи с тем, что в конце года у Молдовы заканчивается контракт на поставку и транзит российского газа, нет. Об этом заявил новый министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан в эфире одного из местных телеканалов.
"Контракт, который у нас есть с "Газпромом", завершается 31 декабря. Не думаю, что у нас есть поводы для беспокойства. Мы работаем над этим вопросом. Ищем решение. Оно будет найдено и применено на практике", - сообщил Брынзан.
Министр также добавил, что "переговоры уже практически начались".
"Процесс не прост, он длится определенное время, но мы найдем решение", - заключил Брынзан.
Действующий контракт на поставку газа истекает в конце этого года.
Хроника переговоров по газу
В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Игорь Додон просил главу "Газпрома" предоставить Молдове скидку в размере 25% на газ. Свою просьбу президент республики обосновал тем, что Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
В начале июня глава государства сообщил о достижении договоренности о начале переговоров с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в Молдову и на его транзит с 1 января 2020 года. Об этом он заявил 6 июня по итогам встречи с председателем правления Алексеем Миллером на полях Петербургского международного экономического форума.
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Как написал тогда Додон на своей странице в Facebook, стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
"В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года", - отметил президент.
В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).
Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.
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