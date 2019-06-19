Додон: экспорт молдавской продукции в Россию растет

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Объем поставок из Молдовы в Россию по четырем товарным группам существенно вырос в 2019 году. Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал в среду на своей странице в соцсети Facebook.

© Sputnik / Miroslav Rotari Поставки яблок в Россию выросли на 67%

"Экспорт молдавской агропромышленной продукции в Российскую Федерацию растет впечатляющими темпами благодаря договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года", - написал глава государства.

По представленным президентом данным, "за январь-май 2019 года объем поставок по четырем товарным группам существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года".

Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли со 100 тысяч до 167 тысяч тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Объем экспорта винодельческой продукции увеличился с 5 миллионов до почти 7,7 миллиона литров, или на 52%.

"Считаю эти показатели лучшим доказательством правильности выбранного администрацией президента РМ курса на восстановление полноценных экономических отношений с Российской Федерацией. Мы будем и далее прилагать усилия для укрепления позиций наших экспортеров на российском рынке, который является важнейшим традиционным рынком сбыта", - добавил Додон.

Молдавский президент обратил внимание, что "есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года".

"Планирую провести переговоры по этой и другим темам с премьером России Дмитрием Медведевым и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком в рамках рабочего визита в Минск, где 21 июня состоится торжественная церемония открытия Вторых Европейских Олимпийских игр", - добавил Додон.

При этом глава государства считает, что Молдова должна стремиться к наращиванию экспорта на другие рынки. Здесь он рассчитывает на тесное взаимодействие с правительством Майи Санду.

"Уверен, что исполнительная власть нашей страны при поддержке нового парламентского большинства будет способствовать реализации стратегии взвешенной внешней политики и взаимовыгодных внешнеэкономических связей на основе национальных интересов страны", - заключил Додон.

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