Хан рассказал, когда возобновят внешнее финансирование Молдовы

Йоханнес Хан и Майя Санду обсуждали на встрече в Кишиневе вопросы восстановления финансирования и макрофинансовой помощи.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан уверен, что осенью Молдове возобновят внешнее финансирование. Об этом он заявил в среду в Кишиневе.

"Я называл предыдущему премьеру Павлу Филипу список сфер, где мы ждем изменений и улучшений. Я уверен, что новое правительство быстро достигнет этого, а затем, я уверен, мы сможем возобновить платежи и макрофинансовую помощь в течение осени", - сказал Хан.

Он добавил, что осенью будут адекватные ответы на запросы. "У меня нет сомнений после сегодняшних дискуссий", - добавил Хан.

В свою очередь, молдавский премьер Майя Санду заявила, что "сегодня стороны решили возобновить политический диалог Молдовы и Евросоюза".

"Сегодня мы пообещали вернуться к нормальному сотрудничеству между Республикой Молдова и Европейским союзом. Обсуждали восстановление финансирования, макрофинансовую помощь", - сказала Санду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Йоханнес Хан и Майя Санду

Политическая ситуация в Молдове, сложившаяся после выборов в парламент и сохранявшаяся до начала июня, не позволяла получить новый транш от МВФ. Бывший глава Минфина Ион Кику ранее не исключал, что действующую программу сотрудничества с МВФ придется продлить на три месяца.

По его словам, для обсуждения условий получения транша от МВФ в Молдове должны быть функциональные правительство и парламент, которые появились только в этом месяце.

Кику пояснял, что в марте у нас была техническая миссия. А при полномочном правительстве приедет миссия, которая проведет оценку и определит условия для получения следующего транша.

Последний визит экспертов Международного валютного фонда в Молдову состоялся 25-29 марта. Тогда предварительно обсуждались условия получения следующего транша. Они касаются по большей части макробюджетной сферы, но есть и вопросы банковской системы.

Сообщалось также, что осенью приедет другая миссия, которая установит условия для получения транша. Также Кику заявлял, что новое правительство в первые два месяца своей работы не будет готово обсуждать с МВФ новую программу.

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

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