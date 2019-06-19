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Ливень с градом нанес огромный ущерб фермерам в Гагаузии

CC BY 2.0 / Liendain / Град 13 сентября в Пушкине
Экономика
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Урожай потеряли сельхозпроизводители из шести населенных пунктов автономии.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Фермеры юга Молдовы подсчитывают ущерб, который нанесли мощные ливни с градом, что пронеслись по стране в минувшие выходные. Серьезно пострадали поля рапса, пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сорго и винограда.

CC0 / Pixabay / LoraPalner
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По предварительным оценкам урожай потеряли фермеры из шести населенных пунктов Гагаузской автономии, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md

В управлении сельского хозяйства Гагаузии считают, что масштабы ущерба велики, так как в автономии не действуют противоградовые установки. По сообщению местных властей, соответствующий запрос был направлен в правительство Молдовы еще в 2018 году, однако никакого ответа автономия до сих пор не получила.

Общая сумма ущерба, по подсчетам управления сельского хозяйства, превысила 24 миллиона леев по тем актам, которые были представлены к настоящему моменту.

Скорее всего, эта сумма еще вырастет.

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