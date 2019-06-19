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Международный валютный фонд

В Кишиневе готовятся встречать миссию МВФ

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Специалисты фонда проведут переговоры с правительством РМ о расширенном финансировании Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Молдову с визитом. Как сообщается в пресс-релизе постоянного представительства МВФ, группа экспертов во главе с Рубеном Атояном пробудет в нашей стране с 26 июня до 10 июля.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В ходе визита гости обсудят с правительством Молдовы программу и механизмы расширенного финансирования страны.

Как заявил в среду в Кишиневе европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, он уверен, что осенью Республике Молдова возобновят внешнее финансирование.

"Я называл предыдущему премьеру Павлу Филипу список сфер, где мы ждем изменений и улучшений. Я уверен, что новое правительство быстро достигнет этого, а затем мы сможем возобновить платежи и макрофинансовую помощь в течение осени", - сказал Хан.

В свою очередь, молдавский премьер Майя Санду заявила, что "сегодня стороны решили возобновить политический диалог Молдовы и Евросоюза".

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