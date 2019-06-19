Доллар подорожает, а евро устоит - обменный курс на четверг

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Согласно официальному курсу валют, опубликованному Национальным банком Молдовы, в четверг, 20 июня, доллар США подорожает на один бан, до 18 леев 20 банов.
В то же время единая европейская валюта завтра сохранит то же самое соотношение к молдавской денежной единице - 20 леев 39 банов.
Украинская гривна подорожает минимально и за нее будут давать 69 банов.
Курс румынского лея и российского рубля не изменятся: соответственно, 4,31 и 0,28 лея.
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