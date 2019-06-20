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Молдавский лей сдает позиции - основные валюты подорожают

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на пятницу - лей пасует практически перед всеми валютами, а евро отправит его в нокаут.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 21 июня.

Единая европейская валюта пойдет в решительное наступление на молдавский лей и подорожает сразу сразу на 19 банов, таким образом, за один евро в Молдове нужно будет заплатить 20,58 лея.

Курс валют.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены власти

В робкое наступление пойдет доллар - "зеленый американец" будет продаваться по 18,21 лея - на один бан дороже, чем в четверг. 

Румынский лей продолжит дорожать и будет равняться 4,35 своим молдавским "тезкам", российский рубль сохранит свои позиции и будет стоить 0,28 лея. Останется практически неизменным и курс украинской гривны - ее будут продавать по 0,69 лея.

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Теги:
обмен, доллар, евро, курс валют


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