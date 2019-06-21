Додон и Вучич констатировали дружеские отношения между Молдовой и Сербией

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Сербии Александром Вучичем вопросы торгового-экономического сотрудничества двух стран. Встреча лидеров прошла в пятницу в Минске.

"Постоянные контакты между главами государств будут способствовать укреплению торгово-экономических связей, потенциал которых реализуется не в полной мере. В связи с этим выступил за увеличение торгового оборота, в том числе путем поощрения сотрудничества между торгово-промышленными палатами Молдовы и Сербии", - написал Додон на своей странице в Facebook после беседы с Вучичем.

Додон также подтвердил официальную позицию Республики Молдова, которая заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии.

"Президент Республики Сербия – желанный гость в Молдове, и повторно пригласил его совершить официальный визит в нашу страну осенью нынешнего года", - добавил глава республики.

Додон отметил, за 24 года с момента установления дипломатических отношений диалог между Молдовой и Сербией динамично развивался по всем направлениям.

Додон рассказал Вучичу о нынешней политической ситуации в республике подчеркнув, что национальный консенсус между парламентскими силами с разными взглядами и поддержка со стороны внешних партнеров дают хорошие шансы на сохранение стабильности и устойчивое развитие страны путем продвижения взвешенной внешней политики.

Что общего у Молдовы и Сербии

В Молдове в Средние века жили и работали многие сербские деятели культуры и духовенство. Сербы начали заселять территорию нынешней Молдовы, которую сербская народная поэзия называла Богданией или Страной Басарабов, в первой половине XV века на имениях молдавских властителей. Супруги молдавских воевод из рода Бранкович и другие сербские властители возводили церкви и монастыри в Молдовы, но и дарили их в Сербии.

Самый популярный молдавский танец называется "Сырба".

Кроме того, у молдавской и сербской народной музыки совпадают гармонии. Например, мотивы популярной в Молдове композиции "Чокырлия" можно услышать и в творчестве Горана Бреговича, который является сербом по материнской линии.

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