Курс валют на выходные - евро "расслабляться" не собирается

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на выходные дни.

Единая европейская валюта продолжает быть самой дорогой на табло обменных касс Молдовы, таким образом, за один евро в Молдове нужно будет заплатить в выходные дни 20,58 лея.

Американский доллар также сохранит позиции - "зеленый американец" будет продаваться по 18,21 лея - на один бан дороже, чем в четверг.

Румынский лей останется на отметке в 4,35 в расчете на своего молдавского "тезку", российский рубль сохранит свои позиции и будет стоить 0,28 лея. Останется практически неизменным и курс украинской гривны - ее будут продавать по 0,69 лея.

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