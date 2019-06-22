Снизится ли в Молдове стоимость полисов ОСАГО и "Зеленая карта"

Процесс либерализации цен на полисы автострахования идет на пользу страховым компаниям, которые занимают лучшие позиции на рынке. Sputnik выяснил, планируют ли страховщики изменять цены.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik, Элеонора Лисник. Цены на обязательное внутреннее и внешнее страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств будут либерализованы с 1 июля, согласно решению, объявленному Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР).

Это означает, что тарифы на полисы страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и полисы "Зеленая карта" будут устанавливаться страховыми компаниями, а не НКФР, как это было до сих пор. Методология ценообразования была утверждена и опубликована на сайте надзорного органа.

Полис ОСАГО является обязательным видом страхования для автотранспортных средств на территории Республики Молдова, а "Зеленая карта" обязательна для выезда за границу. Эти страховые полисы оформляются для компенсации ущерба в случае автоаварий.

"Либерализация тарифов будет проводиться постепенно, чтобы избежать проблем на рынке, поскольку НКФР учел негативный опыт некоторых европейских государств в этой области", - заявила Sputnik Moldova представитель пресс-службы НКФР Лилия Алказэ.

В качестве отправной точки для расчета страховых цен страховщиками будут использоваться данные статистики. С 1 февраля 2019 года полис АГО стоит около 650 леев, но цена может варьироваться в зависимости от места регистрации автомобиля. "Зеленая карта", в зависимости от страны, в которую планируется въехать на автомобиле, будет стоить 33-498 евро.

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На сегодняшний день Молдове действуют 14 страховых компаний, девять из которых имеют право выдавать полисы "Зеленая карта". В настоящее время страховые компании не планируют сокращать стоимость этих полисов. В беседе с корреспондентом Sputnik Moldova представители крупнейших страховых компаний заявили, что стоимость убытков, подлежащих выплате по этим двум полисам, достаточно высока, поэтому удешевление полисов будет невыгодным для страховщиков. Более того, некоторые собеседники признали, что в будущем тарифы могут увеличиться на 10-15%.

"Если некоторые компании сохранят текущие цены или снизят их, придется вскоре вернуться к практике, когда цены устанавливает НКФР, или мы заключим договоренность между компаниями об установлении некоторого среднего ценового уровня", - прокомментировал представитель известной страховой компании.

"О ценовой политике нашей компании я могу вам сказать, что ответственный гражданин должен понять: полис надежной компании стоит дороже. До июля осталось немного времени, и мы увидим, как будут развиваться дела. Страховой рынок в нашей стране не такой большой, и в будущем каждый гражданин может лично в режиме онлайн приобретать полисы ОСАГО и "Зеленая карта", как это уже давно практикуется в других странах", - сообщил представитель страховой компании.

По мнению еще одного представителя компании-страховщика, если отдельные крупные страховщики пойдут на снижение стоимости полиса, более мелкие компании обанкротятся, и мы получим монополию на страховом рынке.

Контракты на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств составили 77% от общего количества заключенных страховых контрактов в первом квартале 2019 года. Это подтверждает, что, как и в предыдущие годы, молдаване предпочитают страховать в первую очередь свои автомобили.

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