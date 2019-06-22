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Железнодорожный вокзал

Железнодорожные вокзалы в Молдове задолжали перевозчикам полмиллиона евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Проблемы транспортной отрасли обсуждались на заседании, которое собрал министр экономики и инфраструктуры Вадимом Бранзан в своем ведомстве в конце рабочей недели.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik.  Обсуждались, прежде всего, способы борьбы с нелегальными перевозками, в том числе на такси.

По сообщению пресс-службы министерства экономики и инфраструктуры, в повестку дня были внесены и дискуссии по вопросам, связанным с наведением порядке в процессе концессии государственного предприятия "Железнодорожные вокзалы и станции" (GSA).

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Упоминался и вопрос задолженности GSA перед перевозчиками, которая на данный момент превышает 9 миллионов леев (около 450 тысяч евро).

На встрече присутствовали представители министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства автомобильного транспорта, 10 ассоциаций работодателей в сфере автомобильного транспорта, а также представители гражданского общества.

В настоящее время на рынке автомобильных перевозок занято около 2600 экономических агентов, предоставляющих услуги автомобильного и пассажирского транспорта на национальных и международных маршрутах.

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Теги:
железная дорога


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