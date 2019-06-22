На ряде автозаправок в Молдове подешевело дизтопливо

В этом году торговцы топливом рассчитывают цены по новой методологии.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. На нескольких автозаправочных станциях в Молдове подешевело дизельное топливо.

Цена на дизтопливо упала на 50 банов и таким образом, составила около 17 леев.

На другие виды топлива цены на заправках той же торговой сети остались прежними. Бензин с октановым числом 95 стоит около 19,5 леев за литр, сжиженный газ - около 10,7 лея.

Напомним, что в марте Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новую методологию для расчета цен на топливо. Согласно новой методике, поставщики самостоятельно рассчитывают розничные цены, при этом они не должны превышать годовую рентабельность в размере 10 процентов.

В мае 2019 года рост цен на топливо спровоцировал возмущение автолюбителей, которые призвали протестовать против подорожания и сверхприбылей компаний-торговцев топливом.

В прошлом году в Молдове также разгорелся крупный скандал в связи с повышением цен. В связи с этим в стране прошло несколько протестных акций.

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