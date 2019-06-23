Перевозчики требуют поднять цены на автобусные маршруты

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Перевозчики на автобусных маршрутах требуют поднять цены на билеты минимум на 20 процентов. Требования перевозчиков касаются как пригородных, так и международных перевозок. Об этом представители экономических агентов в области автотранспорта заявили на встрече с министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном.

В настоящее время тариф на проезд в автобусах составляет 48 банов за километр.

Перевозчики ссылаются на увеличении цен на топливо, рост затрат на уплату налогов и обслуживание техники.

Согласно опубликованной минэкономики информации, министр обещал изучить ситуацию.

Последний раз тарифы на междугородние и пригородные автобусные перевозки выросли в 2014 году, когда тариф был увеличен на 16 банов за километр.

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