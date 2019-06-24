14:32 24 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.36
  • UAH0.69
Поиск
Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова

Утвержден новый глава молдавско-российской комиссии по экономике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
20310

Молдавское правительство нацелено на восстановление торговых отношений с Россией.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Василе Шова назначен главой молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству от Молдовы. Соответствующее решение утверждено на заседании правительства в понедельник.

Додон обсудил с Медведевым экономические вопросы>>>

"Предлагается изменить председателя и секретаря молдавской стороны межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и назначить вице-премьера Василия Шову председателем комиссии с молдавской стороны, а Татьяну Черкез – секретарем", - зачитал решение министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. 

По его словам, "проект разработан в связи с утверждением нового правительства с целью поддержания и улучшения молдавско-российского сотрудничества в сфере экономики".

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Додон и Медведев обсудили перспективы сотрудничества Молдовы и России

"Постараюсь оправдать сегодняшнее назначение. Встретился с секретарем Татьяной Черкез. У нас есть полное понимание, что делать дальше", - сказал Василий Шова.

В то же время последнее заседание молдавско-российской комиссии прошло 29 ноября 2016 года в Москве.

Экспорт молдавской продукции в Россию растет>>>

"В отношениях с Российской Федерацией смешанная комиссия – важный механизм сотрудничества, которое включает широкий спектр возможностей двустороннего взаимодействия в соответствующих областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также уточняется, что в Минэкономики и инфраструктуры разработали поправки, чтобы "восстановить и сделать динамичными торговые отношения с Россией".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Козак посетит Молдову в ближайшие дни
Додон и Козак озвучили основные направления сотрудничества Молдовы и России
Теги:
Молдова, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Фронтовые рисунки ищут своих героев
Фронтовые рисунки ищут своих героев - видео
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться