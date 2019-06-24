Утвержден новый глава молдавско-российской комиссии по экономике

Молдавское правительство нацелено на восстановление торговых отношений с Россией.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Василе Шова назначен главой молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству от Молдовы. Соответствующее решение утверждено на заседании правительства в понедельник.

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"Предлагается изменить председателя и секретаря молдавской стороны межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и назначить вице-премьера Василия Шову председателем комиссии с молдавской стороны, а Татьяну Черкез – секретарем", - зачитал решение министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

По его словам, "проект разработан в связи с утверждением нового правительства с целью поддержания и улучшения молдавско-российского сотрудничества в сфере экономики".

"Постараюсь оправдать сегодняшнее назначение. Встретился с секретарем Татьяной Черкез. У нас есть полное понимание, что делать дальше", - сказал Василий Шова.

В то же время последнее заседание молдавско-российской комиссии прошло 29 ноября 2016 года в Москве.

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"В отношениях с Российской Федерацией смешанная комиссия – важный механизм сотрудничества, которое включает широкий спектр возможностей двустороннего взаимодействия в соответствующих областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также уточняется, что в Минэкономики и инфраструктуры разработали поправки, чтобы "восстановить и сделать динамичными торговые отношения с Россией".

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