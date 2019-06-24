Общий государственный долг Молдовы поставил новый рекорд

Вместе с тем доля общего госдолга в ВВП страны сократилась.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Общий государственный долг Молдовы поставил новый исторический рекорд и достиг, по данным министерства финансов на конец мая 2019 года, 53 миллиарда 959 миллионов леев.

По сравнению с началом года, общий госдолг вырос на 1,94 млрд леев.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле и продержался всего месяц.

Как сообщает Минфин Молдовы, увеличение общего госдолга в 2019 году спровоцировано ростом не только внутреннего, но и внешнего долга, выраженного в леях. Внутренний госдолг с начала 2019 года вырос на 1,4% и достиг 23 миллиардов 388 миллионов леев. Внешний госдолг в леевом выражении вырос на 5,6% и составил 30 миллиардов 572 миллиона леев, сообщает агентство infomarket.md.

При этом доля общего госдолга в ВВП сократилась на 1,4% и составила 26%. Прогноз суммы ВВП на 2019 год составляет около 208 миллиардов леев.

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