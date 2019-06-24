Майя Санду больше не хочет секретов: что будет с приватизацией

Все решения о приватизации госсобственности и о госзакупках, за исключением тех, которые относятся к сфере обороны, международных отношений и государственной безопасности, будут обнародованы.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Приватизация собственности, которая принадлежит государству, будет происходить в режиме максимальной публичности и прозрачности. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду на заседании правительства, сообщив, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в парламенте.

По словам премьер-министра, прозрачными должны стать все акты приватизации, концессии и государственных закупок. Исключения будут сделаны только для государственных закупок в сфере вооруженных сил, внешних сношений и государственной безопасности.

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Законопроект вводит положения о публичном доступе к любой информации, касающейся передачи государственной собственности в частную собственность, а также к передаче госимущества на условиях концессий, доверительного управления, передачи государственных предприятий административно-территориальным единицам.

Глава правительства выразила недоумение тем фактом, что проведенные в последние годы сделки о приватизации были засекречены.

"Мы обнаружили, что много информации о приватизации и всевозможных сделках с государственным имуществом было засекречено, и очень трудно выяснить, что там произошло", - сказала Санду.

"Я надеюсь, что закон будет принят как можно скорее, чтобы мы все могли видеть, как произошла незаконная приватизация, и кто виноват", - заключила премьер-министр.

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