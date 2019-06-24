Курс валют на вторник: евро отправит лей в нокдаун

Молдавская валюта просядет 25 июня по сравнению ко всем основным игрокам.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 25 июня. Молдавская валюта окажется в минусе.

Самый сильный удар нанесет лею "европеец".

Он взлетит в цене сразу на 15 банов и будет торговаться по 20,7388 в пересчете на молдавское платежное средство.

Также довольно серьезно укрепится и румынский лей. Он выиграет почти 4 бана и будет стоить 4,3952 молдавских лея.

А вот остальные основные игроки валютного рынка хоть и зарегистрируют рост, но изменятся в цене совсем незначительно.

Так, американский доллар во вторник можно будет купить по 18,2039 лея, украинскую гривну – за 0,6967 лея, а российский рубль – по 0,2894 лея.

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