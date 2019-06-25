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Курс валют

Курс валют на среду: лей старается вернуть свои позиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Молдавская валюта отыграет отставание практически от всех основных игроков.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 26 июня. Молдавская валюта старается вернуть упущенные днем ранее позиции. 

Взлетевший перед этим на 15 банов евро на этот раз проиграет больше остальных.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
В обменных кассах Кишинева не хватает леев - что послужило причиной

Он упадет в цене более, чем на 4 бана и будет торговаться по 20,6937 в пересчете на молдавское платежное средство.

Почти 3 бана уступит нацвалюте "американец". Доллар США в кассах обмена можно будет приобрести за 18,1755 лея.

Румынский лей, в свою очередь, проиграет 1 бан и будет торговаться по 4,3838 в пересчете на молдавскую валюту.

Украинская гривна практически не изменится в цене, но все же немного проиграет лею. Ее можно будет купить по 0,6932 лея.

Единственным основным игроком, который продолжит расти в цене, будет российский рубль. Его 26 июня будут продавать по 0,2899 лея.

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