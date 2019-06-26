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Денежных переводов в Молдову поступает меньше, чем год назад

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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К началу июня в страну переведено через банки около полумиллиона долларов от физических лиц, что не дотягивает до показателей того же периода 2018 года.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. К началу июня в Молдову поступило через банки в виде переводов от физических лиц 488,5 миллиона долларов. Это на 6,6% меньше, чем в 2018 году.

По данным Национального банка Молдовы, в мае в Молдову поступило 108,35 миллиона долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение выглядит еще более серьезным, денег перечислено меньше на 14,2%.

CC0 / Pixabay / stevepb
Основным источником валюты в стране стал экспорт, переводы - на втором месте

Больше всего переводов поступило из России - 22,4 миллиона долларов. На втором месте Израиль (19,6 миллиона долларов), затем следуют Италия (13,9 миллиона), США (8,7 миллиона) и Германия (8,6 миллиона).

По итогам прошлого года, объем переводов физических лиц, направленных в Молдову через банковскую систему, составил $1,26 миллиарда долларов, что на 5,6% больше, чем в 2017 году.

Больше всего денег за всю историю независимой Молдовы было переведено в страну в 2008 году, когда сумма всех денежных переводов составила около 1,66 миллиарда долларов.

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