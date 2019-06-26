Курс валют на четверг: доллар и евро подешевеют, а лей укрепится

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Молдавский лей укрепит свои позиции по отношению к евро и доллару.
Об этом заявил Национальный банк Молдовы в опубликованном официальном обменном курсе на четверг, 27 июня.
Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 18,15 лея. Евро также упадет, но на 5 банов, и будет продаваться по 20,64 лея.
Румынский лей станет дешевле на один бан и будет стоить 4,37 молдавских лея.
Украинская гривна и российский рубль останутся на прежних позициях, соответственно, 69 банов и 28 банов.
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