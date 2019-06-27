Курс валют в Молдове на пятницу - евро сдаваться не собирается

Национальный банк страны установил обменный курс на пятницу и выходные дни - единая европейская валюта уступать лею даже не думает.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу и выходные дни.

Единая европейская валюта продолжает быть самой дорогой на табло обменных касс Молдовы, таким образом, как и сегодня за один евро в Молдове нужно будет заплатить завтра и в выходные дни 20,64 лея.

Американский доллар практически сохранит позиции, утратив всего один бан из своей обменной стоимости. "Зеленый американец" будет продаваться по 18,14 лея.

Румынский лей останется на отметке в 4,37 по отношению к своему молдавскому "тезке", российский рубль сохранит свои позиции и будет стоить 0,28 лея.

Останется практически неизменным и курс украинской гривны - ее будут продавать по 0,69 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK