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Курс валют в Молдове на пятницу - евро сдаваться не собирается

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на пятницу и выходные дни - единая европейская валюта уступать лею даже не думает.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу и выходные дни.

Единая европейская валюта продолжает быть самой дорогой на табло обменных касс Молдовы, таким образом, как и сегодня за один евро в Молдове нужно будет заплатить завтра и в выходные дни 20,64 лея.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ионицэ о причинах валютного шока в Молдове: по лею нанесен двойной удар

Американский доллар практически сохранит позиции, утратив всего один бан из своей обменной стоимости. "Зеленый американец" будет продаваться по 18,14 лея. 

Румынский лей останется на отметке в 4,37 по отношению к своему молдавскому "тезке", российский рубль сохранит свои позиции и будет стоить 0,28 лея.

Останется практически неизменным и курс украинской гривны - ее будут продавать по 0,69 лея.

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Теги:
лей, доллар, евро, обмен валют


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