Слусарь: скоро пересмотрят список тех, кто поставляет фрукты в Россию

По итогам визита делегации молдавских парламентариев в российскую столицу для фермеров РМ приняты несколько важных решений.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В ближайшее время список экономических агентов, которые поставляют молдавские фрукты на российский рынок, будет пересмотрен, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции вице-спикер парламента Александр Слусарь, который в составе молдавской делегации находился 26-27 июня с визитом в России.

Посредников не будет

По словам вице-председателя высшего законодательного органа Молдовы, "с 2010-2011 года процесс экспорта молдавских фруктов на российский рынок проводится на основе специального списка, по составлению которого есть очень много вопросов".

"В него включены 170 экономических агентов, большая часть из которых – посредники, у которых нет ни садов, ни инфраструктуры для послеуборочного периода. Как формировались эти списки – загадка", - сказал Слусарь.

Вице-спикер подчеркнул, что "в таких условиях настоящие сельхозпроизводители, у которых современные сады, холодильные установки, линии сортировки, по субъективным причинам не попадают в тот список".

"Вчера этот вопрос очень конструктивно рассматривался российской и молдавской сторонами. Мы договорились, что в кратчайшие сроки этот список будет пересмотрен и обновлен. Все посредники, в карманы которых попадала большая часть денег фермеров, будут исключены из списка. Туда попадут настоящие сельхозпризводители", - сказал Слусарь.

Он выразил надежду, что очень скоро Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы вместе с компетентными органами РФ реализует указанный процесс.

Не допустить реэкспорта

Также, по словам Слусаря, в ходе дискуссий с российского стороной обсуждалась и проблема реэкспорта.

"Российская Федерация вполне обоснованно попросила усилить контроль над операциями по экспорту, чтобы не допустить импорта в Россию фруктов из других стран с документами о молдавском происхождении. Мы также считаем недопустимыми такие случаи. Мы открыты для сотрудничества с властями РФ, чтобы не позволить совершать незаконный реэкспорт", - подчеркнул Слусарь.

Как считает вице-спикер, страна постепенно движется к "более цивилизованной и прозрачной торговле".

"В перспективе мы должны стремиться к полному исключению списка экспортеров, чтобы любой сельхозпроизводитель, который выполняет требования страны, куда поставляет продукцию, если он конкурентоспособен, имел право экспортировать ее. Шаг за шагом мы достигнем этого", - заявил Слусарь, добавив, что "принятое решение очень выгодно для фермеров Молдовы".

Правительство России после обращения кабмина Молдовы приняло решение продлить до конца 2019 года нулевые пошлины на пять товарных позиций из РМ. Это овощи, фрукты, фруктовые и овощные консервы, виноград и винодельческая продукция.

Соответствующее постановление в пятницу опубликовали на официальном портале правовой информации.

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"Заменить в приложении к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова" ... в сноске слова "до 30 июня 2019 года" словами "до 31 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Как ранее сообщал президент Молдовы Игорь Додон, за первые пять месяцев льготного режима поставки из республики на российский рынок значительно выросли.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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