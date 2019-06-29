Евро скачет, а Молдова плачет: экономист о причинах валютного шока в стране

Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что молдавский лей оказался под двойным ударом, став жертвой внешних факторов, а также внутренней политики Нацбанка.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik, Наталья Иовва. Молдавский лей постепенно теряет свои позиции к мировым валютам, а июнь лишь дополнил картину покорения нашего "льва".

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В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (плюс 5 банов за месяц), "европеец" вел себя более агрессивно, прибавив за июнь почти 50 банов.

Общее ослабление национальных валют объяснимо, считает ведущий аналитик российской инвестиционной компании QBF Олег Богданов. Ситуация вообще тревожна в глобальной экономике. Свою существенную лепту внесла торговая война между США и Китаем, которая привела к ухудшению макроэкономической конъюнктуры и падению доллара по отношению к евро.

В этой ситуации каждая страна стремится получить преимущество, девальвируя свою валюту, и это нормальное явление, но главное в этом процессе - не переборщить, считает эксперт.

"Если скачки более масштабны, то цены начинают расти, а население начинает волноваться. Это вызывает неблагоприятные социальные последствия", - сказал Богданов в эфире радио Sputnik.

Как раз это и произошло в Молдове. Но у нас к внешним факторам, способствующим росту курса иностранных валют, прибавился местный, пропитанный национальным колоритом. Ведь в Молдове курс валют стал эффективным инструментом политической борьбы, который был полностью задействован перед парламентскими выборами.

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Дело в том, что за последние несколько лет в Молдове кардинально изменился спрос на иностранную валюту: если в 2016-2017 годах наблюдался ее переизбыток, то сегодня чувствуется дефицит. Допустить перед выборами падения лея не хотелось, Нацбанк начал вбрасывать на рынок недостающую валюту. В результате этой интервенции в стране сложилась парадоксальная ситуация – по законам экономики при большом спросе на валюту лей должен был падать, а он укреплялся.

"Это стало рогаткой, которая выстрелила прямо в лоб. Два месяца до выборов мы искусственно укрепляли лей, а потом его расслабили, и он полетел", - добавил эксперт.

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По расчетам Вячеслава Ионицэ, колебания валюты в один процент не вызывают нервозности среди населения. Но вот если курсы растут, как на дрожжах, большими скачками, это вызывает трепет, называемый среди экспертов "валютным шоком".

"Мы пережили два шока, когда в течение одной недели валютный курс вырос больше, чем за целый месяц. И на этой неделе у нас лей обесценился в три раза сильнее, чем за прошлую неделю и больше, чем в среднем за неделю", - добавил он.

По мнению Ионицэ, в дальнейшем молдавская валюта продолжит свой полет, хотя и не с такой скоростью, как сейчас. Девальвация лея будет происходить медленно, что обеспечит передышку экспортерам, которые потеряли миллиарды из-за искусственно крепкого лея.

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