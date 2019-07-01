Евро готовит сюрприз: курс валют на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: "тяжеловесы" продолжат проседать.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 2 июля. На валютном рынке продолжится свободное падение всех основных игроков, а молдавский "лев" окажется на коне.

Больше остальных позиции сдаст евро - за сутки он уступит сразу 12 банов и опустится до 20,4967 лея.

Что касается доллара, то он подешевеет на три бана и закрепится на уровне 18,0838 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2866 лея, украинская гривна – до 0,6923 лея, а румынский лей – до 4,3307 в переводе на национальную валюту.

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