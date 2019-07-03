Молдавский лей и самый большой его провал за четыре года: что будет дальше

Рост спроса на валюту, потребление населения, не покрытое доходами, а также искусственное поддерживание курса лея перед парламентскими выборами привели к резкому обесцениванию нацвалюты.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. В период с апреля по июнь 2019 года национальная валюта Молдовы преодолела два психологических барьера – доллар превысил 18 леев, а евро – 20 леев. Тогда как в конце марта "американец" торговался по 17,29 лея, а "европеец" – по 19,49, соответственно. Таким образом, за апрель-июнь нацвалюта обесценилась на 5,3% по отношению к валютной паре евро-доллар.

Молдавский лей во втором квартале этого года пережил "самое серьезное обесценивание за последние четыре года", полагает экономический аналитик Вячеслав Ионицэ.

Чем объясняется отступление молдавского "лея"

Обесценивание, по мнению эксперта, связано с увеличением спроса на валюту со стороны экономических агентов. Кроме того, как считает Ионицэ, на курс повлияло потребление населения, не покрытое доходами. То есть потребительские кредиты в большей степени поступали на валютный рынок, создавая валютный дефицит.

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По словам аналитика, накануне выборов Национальный банк Молдовы "искусственно поддерживал курс лея".

"В декабре 2018-го феврале 2019 года, когда был наиболее значительный дефицит валюты, молдавский лей вместо обесценивания даже укрепился", - отметил Ионицэ.

Напомним, что меньше, чем за месяц – с 26 апреля по 31 мая – Нацбанк использовал 14 миллионов долларов для интервенций на внутреннем валютном рынке.

"Очень сложно с экономической точки зрения аргументировать это чрезмерное вмешательство Нацбанка. Но несомненно, что после выборов мы проснулись от резкого обесценивания, чего не должно было произойти", - сказал Ионицэ.

Валютный рынок реагирует на политические события

По мнению эксперта, "роль Нацбанка заключается не в том, чтобы искусственно и несмотря ни на что поддерживать обменный курс, а во вмешательстве, чтобы избежать внезапных колебаний, но именно это не сделал центральный банк".

"Наш валютный рынок находится под сильным влиянием политических циклов, так как экономические агенты накануне выборов предпочитают защищать свои сбережения в иностранной валюте", - сказал Ионицэ.

На данный момент годовой спрос на валюту в Молдове составляет 2,2 миллиарда долларов, что превышает показатель предыдущих лет.

Как поведет себя молдавский лей

По словам аналитика, "на данный момент рост спроса на валюту замедлился, предложение остается высоким, высока вероятность дополнительных притоков иностранной валюты в виде грантов и правительственных займов, что успокоит валютный рынок".

Как считает экономист, в ближайшие месяцы у лея будут устойчивые колебания с небольшой склонностью к обесцениванию по отношению к валютной корзине евро и доллара. В то же время в августе молдавский "лев" традиционно достигает небольшого укрепления, что определяется массовыми валютными продажами со стороны населения.

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