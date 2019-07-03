Евро и доллар сдают позиции: курс валют на четверг

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 4 июля. Тяжеловесы продолжат сдавать позиции молдавскому "льву". Евро за сутки уступит еще четыре бана и составит 20,3585 лея.

Доллар станет дешевле на три бана и расположится на отметке в 18,0195 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2839 лея, а также румынский лей – до 4,2992 в переводе на национальную валюту. В плюсе хоть и небольшом окажется только украинская гривна, которая разместится на уровне в 0,6928 лея.

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