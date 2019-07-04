Прогноз Минэкономики: курс лея продолжит падение в 2019-2022 годах

Среднегодовой курс лея снизится более чем на 10%.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В следующие четыре года национальная валюта продолжит обесцениваться по отношению к доллару. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном министерством экономики и инфраструктуры.

Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2019-2022 годах среднегодовой курс лея к доллару в 2019 году составит 17,74 лея за один доллар. К концу 2019 года курс достигнет 18 леев, в 2020 году - 18,47 лея, в 2021 году– 19,05 лея а к концу 2022 года – 20,1 лея за один доллар.

Таким образом, среднегодовой курс лея по отношению к доллару за этот период снизится более, чем на 10%.

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В конце мая 2019 года официальный курс молдавского лея впервые с августа 2017 года превысил планку в 18 леев за один доллар.

В период с апреля по июнь 2019 года национальная валюта Молдовы преодолела два психологических барьера – доллар превысил 18 леев, а евро – 20 леев. Тогда как в конце марта "американец" торговался по 17,29 лея, а "европеец" – по 19,49 соответственно. Таким образом, за апрель-июнь нацвалюта обесценилась на 5,3% по отношению к валютной паре евро-доллар.

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