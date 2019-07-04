Евро и доллар продолжат удивлять: курс валют на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие дни: доллар и евро продолжают хандрить.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 5 июля, и выходные. Тяжеловесы продолжат свободное падение.

Больше остальных подешевеет евро, который за сутки уступит молдавскому "льву" еще десять банов.

Таким образом, в ближайшие дни "европеец" будет торговаться по 20,2558 лея.

Доллар ослабеет на шесть банов и опустится ниже 18-леевого барьера до 17,9501 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2828 лея, а также румынский лей – до 4,2922 в переводе на национальную валюту. В плюсе, хоть и небольшом, окажется только украинская гривна, которая разместится на уровне в 0,6952 лея.

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