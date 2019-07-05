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Евро и доллар пугают: курс валют на начало следующей недели

CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на первый день грядущей рабочей недели: "тяжеловесы" продолжат удивлять.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 6 июля. Большая часть игроков продолжат отступление перед лицом национальной валюты.

Стремительнее остальных проседает евро. В начале будущей недели он уступит молдавскому "льву" еще семь банов и расположится на уровне в 20,1804 лея.

График поведения "европейца" демонстрирует непрерывное падение с конца июня этого года.

Траектория поведения евро по отношению к лею
© Photo: Национальный банк Молдовы
Траектория поведения евро по отношению к лею

Что касается доллара, то он также продолжит отступать, правда не столь резво как это делает евро. В понедельник "американец" подешевеет на три бана и разместится на отметке в 17,9206 лея. "Зеленый" также, как и европейская валюта, стал "грустить" с конца июня.

Траектория поведения доллара
© Photo: Национальный банк Молдовы
Траектория поведения доллара

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2824 лея, а также румынский лей – до 4,2713 в переводе на национальную валюту. Оба "иностранца" продолжают медленно сдавать позиции. А вот в плюсе, хоть и небольшом, окажется вновь только украинская гривна, которая разместится на уровне в 0,7014 лея.

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