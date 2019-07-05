В морской порт Джурджулешть за год зашли почти 600 кораблей

Объем грузов, которые проходят через морской порт, вырос в 2018 году на 12,6% и превысил рубеж в 1 миллион тонн.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Инвестиции в морской порт Джурджулешть по итогам прошлого года составили около 1,2 млн долларов. Это на 27,8 процента меньше, чем годом ранее.

По информации минэкономики, в целом за двенадцать лет, начиная с 2007 года, в порт было инвестировано 71,4 млн долларов.

В порту Джурджулешть, который имеет статус свободной экономической зоны, зарегистрированы 46 резидентов, из которых семь обрели такой статус в 2018 году. Вместе с тем, в прошлом году статуса резидента были лишены девять предприятий.

Объем грузов, которые проходят через морской порт, вырос в прошлом году на 12,6% и превысил рубеж в 1 миллион тонн. В порту в течение года швартовались 589 различных судов, это более чем на 50 процентов больше, чем годом ранее.

Среди основных грузов - зерновые, нефтепродукты, растительное масло.

В порту работает около 470 человек, средняя зарплата которых около восьми тысяч леев.

Морской порт Джурджулешть - единственный на территории Молдовы. Этот стратегически важный порт обеспечивает выход нашей страны к морю через Дунай.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK