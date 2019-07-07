Валютный прогноз на месяц: евро и доллар готовят сюрпризы

То рост, то падение: что происходит с евро и долларом, чем объясняется поведение молдавского лея, и чего ждать на валютном рынке в ближайший месяц, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Валютные прогноз: что ждет молдавский лей, и какие планы у "европейца" и "американца", рассказали экономические эксперты.

Прогноз на месяц

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что "американец" продолжит пятиться по отношению к молдавскому "льву", а вот "европеец" будет расти.

"В июле, вероятнее всего, продолжится рост евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате по отношению к лею эти две валюты поведут себя по-разному, доллар незначительно снизится, а европейская валюта продолжит свой рост", - полагает эксперт.

По его словам, к концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,9-18,3 лея, а евро - в границах 20,8-21,3 лея.

А вот экономист Вячеслав Ионицэ считает, что в ближайшие месяцы у лея будут устойчивые колебания с небольшой склонностью к обесцениванию по отношению к валютной корзине евро и доллара. В то же время в августе молдавский "лев" традиционно достигает небольшого укрепления, что определяется массовыми валютными продажами со стороны населения.

Как отмечает аналитик, "на данный момент рост спроса на валюту замедлился, предложение остается высоким, высока вероятность дополнительных притоков иностранной валюты в виде грантов и правительственных займов, что успокоит валютный рынок".

Поведение доллара и евро

В июне "зеленый" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 18,1860 до 18,1452 (-0,2%). При этом с начала года рост доллара составил 5,8%.

В январе и феврале "американец" торговался к лею достаточно стабильно, в начале марта он перешел к росту, а в апреле этот рост ускорился. Укрепление доллара продолжилось и в мае, но по сравнению с апрелем, оно замедлилось, а в июне "зеленый" уже ослаб.

"Первый летний месяц доллар провел без четкого направления, в "боковике" между уровнями 18,09-18,22", - отметил Йосуб.

Зато евро за месяц подорожал с 20,2528 до 20,6484, или на 2%. Это больше майского роста, когда европейская валюта прибавила к лею 1,7%. С начала года "иностранец" укрепился на 5,8%.

Чем объясняется поведение евро и доллара?

Как считает Йосуб, "разница в поведении двух иностранных валют объясняется снижением доллара на мировом рынке".

"Индекс доллара DXY просел за месяц на 2%. Евро вырос к доллару за это время с 1,1150 до 1,1380 (+2,1%)", - подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что после весеннего ослабления лей стабилизировался.

Надолго ли затаился молдавский лей, и ждать ли обвала нацвалюты - мнение эксперта>>>

"Это говорит о том, что пропал дисбаланс между спросом на валюту и ее предложением. Даже бурные политические события последнего месяца не помешали лею укрепиться к доллару. Похоже, что нынешняя стабильность имеет естественные, экономические причины, и не вызвана административными, "политическими" усилиями руководства страны", - считает Йосуб.

Долгосрочный прогноз Минэкономики

В следующие четыре года национальная валюта продолжит обесцениваться по отношению к доллару. Такова оценка министерства экономики и инфраструктуры Молдовы.

Согласно ведомству, среднегодовой курс лея к доллару в 2019 году составит 17,74 лея. К концу 2019 года "американец" будет торговаться по 18 леев, в 2020 году - 18,47 лея, в 2021 году– 19,05 лея а к концу 2022 года – 20,1 лея за один доллар.

Таким образом, среднегодовой курс лея по отношению к доллару за этот период снизится более, чем на 10%.

В конце мая 2019 года официальный курс молдавского лея впервые с августа 2017 года превысил планку в 18 леев за один доллар.

Черта бедности: ВБ представил шокирующие цифры>>>

"Золотой" совет: в чем хранить деньги?

Вопрос, в какой валюте хранить сбережения, волнует многих, ведь обжечься на курсовых скачках никому не хочется. Некоторые чиновники утверждают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях.

Эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK